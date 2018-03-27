Более 700 организаций закрылись в Карелии за два месяца

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Темпы сокращения числа компаний в республике в 2018 году выросли вдвое.
Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-февраль 2018 года.
Число ликвидированных за этот период организаций превысило число зарегистрированных в 4,5 раза.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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