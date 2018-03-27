Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
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Новости. Экономика
10:24, 27 Марта 2018

Более 700 организаций закрылись в Карелии за два месяца

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Темпы сокращения числа компаний в республике в 2018 году выросли вдвое.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-февраль 2018 года.

Число ликвидированных за этот период организаций превысило число зарегистрированных в 4,5 раза.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-27 10:35:52
Мизантроп замечательно сказал, что только могут делать частники в России. Теперь это золотой фонд "Столицы".
йошкин кот
2018-03-27 10:32:49
помня о светлом будущем, куда ведут нас "солнцеликие" и мудрейшие, логично предположить, что это....неправда. и даже если и правда, то частичная. а если и не частичная, то это - происки врагов. а если и враги тут не при чем - то это ошибка статистики, и ее сейчас исправят = перепишут, как надо, а тому, кто написал, как "не надо"- "по шапке" дадут.
xxxxxxx
2018-03-27 10:31:59
На хрена они ( предприятия ) этой власти нужны ? Им федеральные бюджетные вливания растащить надо , да на зарплату себе офигенную наскребсти , остальное они делать не научены.
Гость
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