Более 700 организаций закрылись в Карелии за два месяца

Темпы сокращения числа компаний в республике в 2018 году выросли вдвое.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-февраль 2018 года.

Число ликвидированных за этот период организаций превысило число зарегистрированных в 4,5 раза.

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