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Более 8 тысяч заболевших COVID-19 выявлено в России за последние сутки

Новости. Общество
11:18, 16 Июня 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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За последние сутки в России выявлено 8248 человека, заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 545458 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Общее число выписанных пациентов составляет 294 306. За прошедшие сутки выздоровели 9767 человек.

За весь период по России умерло 7 284 человека. За 24 часа подтверждено 193 летальных случая.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 15,3 млн тестирований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 234,2 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 312 тыс. 707 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-06-16 11:51:19
Либеральные хомяки Авального утверждают, что никакого вируса нет
кир
2020-06-16 11:21:58
Теперь с короной на всю жизнь, пока все не переболеют как гриппом. Не все выживут. Бывает. :)
Ткачев
2020-06-16 11:35:05
кир, Новый китайский коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, возможно, еще более заразен чем тот, который был найден в Ухане. Об этом РИА Новости рассказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

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