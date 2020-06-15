Более 8 тысяч заболевших COVID-19 выявлено в России за последние сутки

За последние сутки в России выявлено 8248 человека, заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 545458 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Общее число выписанных пациентов составляет 294 306. За прошедшие сутки выздоровели 9767 человек.

За весь период по России умерло 7 284 человека. За 24 часа подтверждено 193 летальных случая.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 15,3 млн тестирований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 234,2 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 312 тыс. 707 человек.