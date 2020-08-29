Более 80% зараженных коронавирусом в России уже излечились

Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 990326 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4980 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

У четверти заразившихся инфекция протекает без симптомов.

Выздоровели за время пандемии 806982 человека (более 81%), за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2599 пациентов.

Летальных случаев за все время: 17093, за последние сутки подтверждено 68 смертей.

Напомним, общее число заболевших в Карелии возросло до 3130.