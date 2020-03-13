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Более 80 жителей Карелии были переведены на самоизоляцию из-за коронавируса

Новости. Общество
16:49, 14 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов/"Столица на Онего"
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С начала действия противоэпидемических мероприятий на самокарантине оказались 82 жителя республики, из них 19 человек вернулись из 7 стран с неблагополучной по коронавирусу эпидситуацией.

Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков со ссылкой на данные карельского Управления Роспотребнадзора.

По информации Республиканского медицинского информационно-аналитического центра, в настоящее время на самокарантине (под медицинским наблюдением на дому) находятся 32 человека. Это жители Петрозаводска, Сортавальского и Кондопожского районов.

В Республиканской инфекционной больнице сейчас находятся 8 человек с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. У четырех из них первый анализ на коронавирус - отрицательный, анализы по остальным четырем пациентам находятся в работе, сообщил министр.

"Настоятельно рекомендую всем жителям республики соблюдать элементарные меры профилактики респираторных инфекций, ограничить контакты, избегать по возможности мест скопления большого количества людей, воздержаться от поездок, в том числе за границу", - пишет на своей странице в "ВКонтакте" Михаил Охлопков.

Напомним, в Карелии с 12 марта введен режим повышенной готовности, вызванный угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как защитить себя от коронавируса и как действовать, возвращаясь из-за границы, читайте здесь.

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Комментарии

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2020-03-14 17:06:11
Каменноборским протестунам пофиг, они все равно своих детенышей на очередную протестанутую акцию потащат, лишь бы против.
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