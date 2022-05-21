Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске

В столице Карелии сегодня состоялась спортивная акция «ЗаБег.РФ», которая проходила одновременно в 85 городах России.

Любители бега и скандинавской ходьбы испытали свои силы на дистанциях от 1 км до 21,1 км. По сообщению министерства образования и спорта республики, на старт в Петрозаводске вышли более 800 человек.

Маршрут прошел по центру города. Вдоль него были установлены 11 сцен с музыкантами, ведущими, диджеями и танцорами.

Глава республики Артур Парфенчиков преодолел 10 км скандинавской ходьбой. Различные дистанции также выбрали для себя вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник и директор Государственного училища Олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов.

На финише все участники получили медали.

«В этот солнечный северный день рад видеть столько приверженцев здорового образа жизни, многие пришли целыми семьями. Я лично выбрал для себя скандинавскую ходьбу. Стараюсь не меньше четырех в раз неделю ходить с палками. Скандинавская ходьба — универсальный и полезный для здоровья вид спорта, задействовано 90% мышц», — сказал после финиша глава Карелии.