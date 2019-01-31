Более 800 танцоров со всей страны приедут в Петрозаводск

Танцевальные коллективы из разных регионов России приедут в Петрозаводск на хореографический фестиваль "Энергия Севера", сообщили в Минкультуры Карелии.

В Петрозаводск 15–18 февраля ожидается приезд более 50 детских и молодежных хореографических коллективов из Ленинградской, Московской, Архангельской, Мурманской областей, из Тулы, Иванова, Санкт-Петербурга, Рязани, Смоленска и Пскова, а также городов Карелии. Возраст участников – от 5 до 30 лет.

В конкурсе-фестивале примут участие более 800 человек.

В программе фестиваля: конкурс хореографических коллективов, мастер-классы. На фестивале состоится показ одноактных хореографических спектаклей.



Сайт Минкультуры Карелии

В составе жюри – Александр Коргинов (Москва), Ирина Зоточкина (Москва), Сергей Медведев (Санкт-Петербург), Анна Ситникова (Санкт-Петербург), Лариса Водынина (Петрозаводск).

Информацию можно узнать на сайте фестиваля и в группе "ВКонтакте".