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Новости. Культура
12:52, 31 Января 2019
фото: ТАСС / Руслан Шамуков

Более 800 танцоров со всей страны приедут в Петрозаводск

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Танцевальные коллективы из разных регионов России приедут в Петрозаводск на хореографический фестиваль "Энергия Севера", сообщили в Минкультуры Карелии.

В Петрозаводск 15–18 февраля ожидается приезд более 50 детских и молодежных хореографических коллективов из Ленинградской, Московской, Архангельской, Мурманской областей, из Тулы, Иванова, Санкт-Петербурга, Рязани, Смоленска и Пскова, а также городов Карелии. Возраст участников – от 5 до 30 лет.

В конкурсе-фестивале примут участие более 800 человек.

В программе фестиваля: конкурс хореографических коллективов, мастер-классы.  На фестивале состоится показ одноактных хореографических спектаклей.


Сайт Минкультуры Карелии

В составе жюри – Александр Коргинов (Москва), Ирина Зоточкина (Москва), Сергей Медведев (Санкт-Петербург), Анна Ситникова (Санкт-Петербург), Лариса Водынина (Петрозаводск).

Информацию можно узнать на сайте фестиваля и в группе "ВКонтакте". 

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