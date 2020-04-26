Более 87 тысяч человек в России заразились Covid-19

На сегодняшний день в России зарегистрировано 87147 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 6198, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 6361 новых случаев Covid-19 в 83 регионах.

За последние сутки от вируса скончались 50 человек. Всего умерли 794 зараженных.

Выздоровели – 7346 (+579 за сутки).

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и на 27 апреля составило 62. Все заболевшие из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых сообщалось ранее.