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Более 87 тысяч человек в России заразились Covid-19

Новости. Общество
11:20, 27 Апреля 2020
фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив
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На сегодняшний день в России зарегистрировано 87147 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 6198,  сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 6361 новых случаев Covid-19 в 83 регионах.

За последние сутки от вируса скончались 50 человек. Всего умерли 794 зараженных.

Выздоровели – 7346 (+579 за сутки).

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и на 27 апреля составило 62. Все заболевшие из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых сообщалось ранее.

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Комментарии

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тетка
2020-04-27 13:34:49
Не свисти, кир, я на кладбища не езжу, в храмы не хожу микробов собирать, в душных маршрутках не ездила ни разу, личное пространство у меня не менее 2-х метров по жизни, а дистанционную торговлю использую уже несколько лет, так что я самая законопослушная гражданка.
кир
2020-04-27 15:36:35
тетка, рад за тебя. Но сама кинула, что тебе плевать на то, что сказал глава по поводу поминовения умерших. "Не ты, да я же их читал"(с)
Слово - не воробей, вылетит - не воротишь. :)
кир
2020-04-27 13:06:29
Ещё не вечер. Тетка поедет поминать и плевать хотела на соблюдение карантина. :)
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