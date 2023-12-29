Более 90 детей-сирот в Карелии получили выплату на жилье

Председатель Заксобрания Карелии всегда отслеживает, как работают принятые парламентом республики инициативы, и рассказал на своей странице в соцсети о сертификатах на жилье для детей-сирот.

В 2023 году такие сертификаты получили более 90 детей-сирот, 55 уже купили квартиры. Мера поддержки набирает популярность: рост в сравнении предыдущим годом – в два раза, подчеркнул спикер карельского парламента.

Жилищный сертификат – хорошая альтернатива традиционному предоставлению жилья детям-сиротам, которые состоят в списке на его получение.

По словам Элиссана Шандаловича, такой механизм позволяет молодым людям самостоятельно планировать свое будущее, выбирая и приобретая недвижимость исходя из собственных предпочтений.

Размер единовременной выплаты из бюджета республики рассчитывается исходя из общей площади жилья - 18 кв. метров и средней рыночной стоимости 1 кв. метра по региону. Если на старте программы, в I квартале 2022 года, она составляла 1 млн 113 тысяч рублей, то в IV квартале 2023 года – 1 млн 809 тысяч рублей. Сертификат действует в течение одного года, отметил Шандалович.

Квартиры дети-сироты покупали, например, в Кеми, поселке Лоухи, Сегеже, Медвежьегорске и Петрозаводске, рассказал спикер карельского парламента.

Как отметил председатель Заксобрания Карелии, дополнительно можно получить единовременную материальную помощь для оплаты части первоначального взноса по ипотеке. Ее размер составляет 500 тысяч рублей, но не более 50% от суммы первого взноса по ипотечному кредиту.

Работа по обеспечению жильем детей-сирот находится у депутатов парламента Карелии под особым контролем, подчеркнул Элиссан Шандалович.