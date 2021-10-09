Более 900 человек в Карелии скончались от коронавируса за время пандемии

Согласно официальным данным регионального Минздрава, с начала пандемии в Карелии скончались 904 пациента с коронавирусом.

По официальным данным Минздрава на девятое октября, за сутки в Карелии умерли от коронавируса пять человек. Общее число жертв пандемии в республике достигло 904 человек. Эти данные приведены в таблице на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки было выявлено 265 инфицированных (259 не были привиты). Из них заболевших — 261, средней тяжести — 68, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 923 пациента. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 4 (из них 2 на инвазивной ИВЛ).

За сутки в Карелии после ковида выздоровел 231 человек.

За период пандемии в Карелии были инфицированы коронавирусом 68101 человек. Всего поправились 64663 пациента.