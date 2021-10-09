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Более 900 человек в Карелии скончались от коронавируса за время пандемии

Новости. Общество
09:23, 09 Октября 2021
фото: © AP Photo / Natacha Pisarenko

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Согласно официальным данным регионального Минздрава, с начала пандемии в Карелии скончались 904 пациента с коронавирусом.

По официальным данным Минздрава на девятое октября, за сутки в Карелии умерли от коронавируса пять человек. Общее число жертв пандемии в республике достигло 904 человек. Эти данные приведены в таблице на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки было выявлено 265 инфицированных (259 не были привиты). Из них заболевших — 261, средней тяжести — 68, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 923 пациента. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 4 (из них 2 на инвазивной ИВЛ).

За сутки в Карелии после ковида выздоровел 231 человек.

За период пандемии в Карелии были инфицированы коронавирусом 68101 человек. Всего поправились 64663 пациента.

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Комментарии

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Любознательный чел
2021-10-09 12:12:44
Интересно,вот у нас здесь тысячи мигрантов, в Москве или Питере их миллионы,но ни разу не слышал, чтобы они болели или умирали от ковида!? В Петрозаводске не писАли об этом!? Или как?
Вася
2021-10-09 10:45:49
Среди своих соседей по Центральной Азии особняком стоит Казахстан с его 9 заболевающими в день за последнюю неделю и 0,18 умирающими на 100 тыс. жителей. Прекрасные показатели по сравнению с Россией, но если сравнить с четырьмя другими «сестрами», это оказывается плохо. В Киргизии заболеваемость/смертность была за минувшие семь дней 1,1/0,02, а в Узбекистане — 1,27/0,05.
Вася
2021-10-09 10:36:19
Украина и РФ «соревнуются» за звание самой ковидной страны
Вася
2021-10-09 10:30:08
Хотя белорусы заражаются COVID-19 чуть чаще чем россияне, однако летальных исходов в республике среди заболевших в 5,5 раза ниже.
Вася
2021-10-09 09:59:54
С 16 по 29 августа в России каждый день коронавирус подхватывали 19 тыс. человек (округляем) и 800 больных при этом умирали. На Украине соответствующие показатели равны 1800/52. То есть в настоящее время, если пересчитать на «душу населения», вернее, на 100 тыс. душ, заболеваемость «короной» на Украине примерно в три, а по смертности — в 4,5 раза меньше, чем в РФ.

Из этих цифр вытекает еще один неприятный показатель: оказывается, заболевшие «короной» россияне еще и умирают в полтора раза чаще, чем украинцы,
Вася
2021-10-09 09:51:05
И что теперь,Италии больше не будем помогать?
Изя
2021-10-09 09:54:51
Вася, только Турции и Китаю ))) :)
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