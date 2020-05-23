Более десятка надгробных памятников разгромил в Петрозаводске пьяный дебошир

Ущерб от повреждения выставочных образцов надгробных памятников на территории охраняемого предприятия составил более 300 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска поступило заявление владельца одного из предприятий по производству ритуальных товаров. Неизвестный повредил на выставочной площадке 15 надгробных памятников, ущерб оценили в 327 600 рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил детали произошедшего и подозреваемого.

По версии полиции, майской ночью на охраняемую территорию предприятия проник 43-летний горожанин. Ранее у него был конфликт с работником охраны. Мужчины стали выяснять отношения, дело шло к драке, но сторож не стал дожидаться развязки и убежал.

Ночной гость подумал, что его недруг является хозяином предприятия, и, желая ему досадить, стал опрокидывать надгробия с постаментов. Из полутора десятков мемориалов часть разбилась, на других образовались сколы, трещины и царапины. После погрома петрозаводчанин скрылся.



В ходе беседы с полицейским подозреваемый сознался в содеянном, объяснив свое поведение состоянием алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ.