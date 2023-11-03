Более двух тысяч гостей собрал Национальный музей Карелии в «Ночь искусств»

Мероприятия прошли 3 ноября.

Более двух тысяч человек провели «Ночь искусств» в Национальном музее Карелии, сообщили в паблике Минкультуры Карелии.

Авторские и тематические экскурсии, мастер-классы, концерты и спектакли прошли в музее 3 ноября.

«На праздник приходили целыми семьями, приводили друзей и знакомых, которые приехали в Карелию из Тюмени, Мурманска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Москвы — вот неполный перечень гостей акции», — написали в источнике.

Как отметили в сообществе, «Музейные бродилки» пользуются популярностью не только у детей, но и у взрослых: отвечать на вопросы, искать ответы среди музейных экспонатов и получать призы — это лучшее напоминание о походе в музей!

Кроме того, на мероприятии выступил театр исторического танца «Начало».

В источнике помнили, что 4, 5 и 6 ноября в Национальном музее проходят познавательные выходные. Посетителей ждут занимательные мастер-классы, интерактивные занятия, экскурсии и многое другое.