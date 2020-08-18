Более двухсот работников погрузившегося в кризис завода в Карелии не дождались выплаты зарплат

Менеджмент предприятия "Карелия ДСП" задолжал своим сотрудникам более четырех миллионов рублей, сообщают в республиканском правительстве.

Руководство "Карелия ДСП" не выплатило заработную плату 247 работникам. Объем просроченной задолженности достиг 4,172 млн рублей. Об этом "Вестям Карелии" рассказали в Минэке региона.

Численность работников предприятия по состоянию на 12 августа составила 158 человек. В простое по вине работодателя находятся 97 человек, сообщили в министерстве.

С мая завод остановлен по причине отключения электричества из-за долга перед энергоснабжающей организацией.

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