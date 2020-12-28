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Более половины родителей заявили о сильном отставании школьников из-за удаленки

Новости. Общество
22:00, 28 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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Более половины родителей винят в отставании весеннюю удаленку, спровоцировавшую провал в знаниях.

Каждый пятый опрошенный считает, что учителя не готовы проводить занятия дистанционно. Директора школ с этим не согласны. Об этом информирует РБК.

Более половины родителей (53%) заявили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе. Об этом говорится в исследовании группы сервисов "Актион Образование" (есть у РБК).

В опросе участвовали более 3 тыс. человек — около 1,6 тыс. директоров школ и их заместителей и 1,4 тыс. родителей из 65 российских регионов.

Руководство школ с родителями не согласилось. Почти половина — 47% — опрошенных директоров заявили, что в этом году отставание школьников минимальное, а каждый пятый (22%) утверждает, что его ученики вообще не отстают от программы. При этом среди участвовавших в исследовании родителей на минимальное снижение образовательных результатов у детей надеются лишь 29%.

На вопрос, в чем причина отставания школьников, директора и родители также ответили по-разному. Около 40% респондентов среди руководителей учебных учреждений заявили, что небольшое снижение результатов происходит после летних каникул ежегодно. С этим согласны лишь 11% опрошенных родителей. Большинство из респондентов — 54% — считают, что причиной отставания их детей могло стать дистанционное обучение весной, которое спровоцировало провал в знаниях. В частности, каждый пятый родитель среди проблем назвал неготовность учителей проводить занятие на удаленке (20%).

Осенью, по данным опроса, большинство школ (72%) не уходили на дистанционное обучение, несмотря на неформальную вторую волну пандемии коронавируса. На карантин отправлялись в основном учебные заведения в мегаполисах.

В 20,4% школ на удаленку переводили только классы, в которых кто-то заразился коронавирусом. Полностью на карантин закрывались около 7% заведений. Половина опрошенных родителей (51%) также сообщили, что дети продолжали ходить в школу. Другая часть отметила, что школьники все же перешли на удаленку всем учебным заведением или классом.

Весной школьников переводили на удаленку из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Тогда эксперты отметили у большинства учащихся (83,8%) неблагополучные психические реакции. Сами школьники чаще всего жаловались на покраснение и усталость глаз (18,1 и 44,9%), а также на общее утомление при длительной работе за компьютером или другим устройством. В связи с этим Минпросвещения решило разработать нормативы для работы школьников с гаджетами, чтобы они не вредили здоровью детей.

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