Более половины участников опроса собираются участвовать в выборах главы Карелии

Более половины опрошенных «Столицей на Онего» собираются идти на выборы главы республики в сентябре, так как считают это важным для Карелии.

«Столица на Онего» подвела итоги опроса на тему, собираются ли жители республики участвовать в выборах главы Карелии, которые состоятся 11 сентября этого года.

Оказалось, что 53% (331 участник) намерены идти на выборы, так как от этого зависит будущее Карелии. При этом 30% (189 участников) не пойдут, так как, по их мнению, в условиях вертикали власти главы регионов ничего не решают.

Еще 9% (62 участника) никогда не ходят на выборы по принципиальным соображениям. И 6% (41 проголосовавший) не будут участвовать в голосовании, так как заняты своей жизнью.