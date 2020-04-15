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Более полусотни бродячих собак поймали в Петрозаводске за полтора месяца

Новости. Общество
16:51, 15 Апреля 2020
фото: © Лев Федосеев/ТАСС, архив
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В рамках муниципального контракта ООО "Северин" продолжает отлов безнадзорных животных в городе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сейчас подрядчик работает на Боровой, Нойбранденбургской и улице Дружбы. Отлов ведётся по заявкам жителей города.

С марта поймано уже 53 бродячих собаки. За животными осуществляются необходимый присмотр и уход. Значительную помощь с размещением, стерилизацией и устройством оказывают общественные организации Петрозаводска.

Даже в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции администрация убедительно просит хозяев не допускать самовыгула домашних питомцев, а также напоминает о необходимости их вакцинации и стерилизации. Сообщать о безнадзорных животных следует по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

Ранее городские власти попросили петрозаводчан не пускать собак на "самовыгул" из-за угрозы коронавируса.

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