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Более полутора миллионов человек в России инфицированы COVID-19 за время пандемии

Новости. Общество
10:55, 01 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Общее число заразившихся коронавирусом в России на 1 ноября составляет 1 636 781 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 18 665 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся коронавирусом в России на 1 ноября составляет 1 636 781 человек.

Выздоровели - 1 225 673 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 10 259 пациентов.

Летальных случаев за все время: 28 235, за сутки умерло 245 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 61 млн тестов на коронавиру, за сутки - 587 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 нноября остается 389 660 человек.

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