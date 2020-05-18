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Более полутора тысяч водителей за сутки превысили скорость на трассах в Карелии

Новости. Общество
16:10, 18 Мая 2020
фото: © ТАСС/Артем Коротаев
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В воскресенье, 17 мая, зафиксировано более 1,5 тысяч нарушений скоростного режима, сообщили в ГИБДД Карелии.

На федеральной автодороге "Кола" с 270 по 279 км при помощи мобильного устройства "Визир 2М" в течение одного часа автоинспекторы выявили шестерых "гонщиков".

Максимальная скорость, которую допустил нарушитель, составила 144 км/час.

"Все нарушения были зафиксированы в сложных дорожных условиях – плохая видимость, низкая облачность, переменные осадки в виде дождя с мокрым снегом, влажный асфальт. Данный факт говорит о том, что водители-нарушители, пренебрегая правилами дорожного движения и элементарным здравым смыслом, подвергали опасности свою жизнь, а так же своих пассажиров и других участников движения, следующих в попутном и встречном направлениях", – отметили в ГИБДД.

Всего с начала года в Карелии привлечено к административной ответственности более 117 тысяч нарушителей скоростного режима (в том числе с использованием фото и видеокамер).

Ранее автоинспекторы остановили "летчика" на микроавтобусе.

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