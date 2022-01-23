890x80
Реклама
МЧС предупреждает о непогоде, надвигающейся на Карелию 9
23.01.2022 14:27
«Как можно было это сделать»: уборка снега в Петрозаводске и ее последствия (ВИДЕО) 17
23.01.2022 16:44

Более сотни нарушений по уборке крыш и дворов от опасного льда обнаружено в Петрозаводске

Новости. Общество
12:10, 24 Января 2022
фото: © Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Новости партнеров

За неделю МКУ «Служба заказчика» выявило более 120 нарушений по несвоевременной очистке кровель, уборке и посыпке дворов в Петрозаводске.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 368 многоквартирных домов, сообщают в мэрии Петрозаводска.

По итогам обследования специалисты выявили 285 нарушений. Почти половина из них касаются уборки снега, посыпки пешеходной инфраструктуры и очистки кровель, заявили в администрации.

Управляющим организациям указано на необходимость усилить борьбу со скользкостью на тротуарах, а также ледяными образованиями на козырьках и крышах. 

Более 160 нарушений касаются содержания систем горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости оперативного устранения нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия, пообещали в мэрии.

Ранее сообщалось, что более 15 тысяч тонн снега вывезли с улиц Петрозаводска за неделю.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2022-01-24 12:59:40
Управляющим организациям УказанО на необходимость усилить борьбу со скользкостью на тротуарах, а также ледяными образованиями на козырьках и крышах.
И ЕТО есть власть а ПТЗ ???))) Требовать надо и заставлять ))))
Экспeрд
2022-01-24 12:34:22
Надо их в стенгазете пропесочить и фельетон написать
Беня
2022-01-24 12:20:59
Может тоже прикажите вскарабкаться на крышу с лопатой и не ныть?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

Сегодня 10:32
Обществоведение
Провокация или глупость? 5
Генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин в эксклюзивном интервью прокомментировал арест за дачу взятки своего подчиненного, руководителя ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова.
Свидетель своих дел «не считал» 8
21.01.2022 15:27
«Курган» для всех и каждого: какая судьба ждет любимое место спорта и отдыха жителей Петрозаводска 33
21.01.2022 15:26
Что люк открытый нам готовит
21.01.2022 10:05
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
21.01.2022 09:02
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 15
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 7
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
Новое
Сегодня 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»