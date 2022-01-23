Более сотни нарушений по уборке крыш и дворов от опасного льда обнаружено в Петрозаводске

За неделю МКУ «Служба заказчика» выявило более 120 нарушений по несвоевременной очистке кровель, уборке и посыпке дворов в Петрозаводске.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 368 многоквартирных домов, сообщают в мэрии Петрозаводска.

По итогам обследования специалисты выявили 285 нарушений. Почти половина из них касаются уборки снега, посыпки пешеходной инфраструктуры и очистки кровель, заявили в администрации.

Управляющим организациям указано на необходимость усилить борьбу со скользкостью на тротуарах, а также ледяными образованиями на козырьках и крышах.

Более 160 нарушений касаются содержания систем горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости оперативного устранения нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия, пообещали в мэрии.

Ранее сообщалось, что более 15 тысяч тонн снега вывезли с улиц Петрозаводска за неделю.