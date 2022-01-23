Более 15 тысяч тонн снега вывезли с улиц Петрозаводска за неделю

Компании, привлеченные для вывоза снега, работают в Петрозаводске в течение недели каждую ночь.

Как рассказала сегодня, 24 января, на планерном совещании в администрации столицы Карелии руководитель пресс-службы мэрии Анникки Сильченко, центральной темой в обращениях горожан в социальных сетях вновь стала уборка города.

«С понедельника, 17 января, каждую ночь работают звенья шести компаний, привлеченных на вывоз снега. Объекты определяются исходя из трафика и количество поступивших обращений. За неделю с улиц города убрано дополнительно более 15 тысяч тонн снега. Снег вывозился с улицы Чапаева, Олонецкой, Древлянка, Правды, Луначарского, Пушкинской, Мерецкова, Лососинского шоссе, набережной Варкауса, Первомайского, Комсомольского, Карельского, Октябрьского проспекта и других объектов», — сообщила Сильченко.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что городские власти и подрядчик не справились с уборкой Петрозаводска от снега.