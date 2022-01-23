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Более 15 тысяч тонн снега вывезли с улиц Петрозаводска за неделю

Новости. Общество
10:21, 24 Января 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Компании, привлеченные для вывоза снега, работают в Петрозаводске в течение недели каждую ночь.

Как рассказала сегодня, 24 января, на планерном совещании в администрации столицы Карелии руководитель пресс-службы мэрии Анникки Сильченко, центральной темой в обращениях горожан в социальных сетях вновь стала уборка города.

«С понедельника, 17 января, каждую ночь работают звенья шести компаний, привлеченных на вывоз снега. Объекты определяются исходя из трафика и количество поступивших обращений. За неделю с улиц города убрано дополнительно более 15 тысяч тонн снега. Снег вывозился с улицы Чапаева, Олонецкой, Древлянка, Правды, Луначарского, Пушкинской, Мерецкова, Лососинского шоссе, набережной Варкауса, Первомайского, Комсомольского, Карельского, Октябрьского проспекта и других объектов», — сообщила Сильченко.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что городские власти и подрядчик не справились с уборкой Петрозаводска от снега.

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Комментарии

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David.
2022-01-24 12:07:43
Рутинные и обязательные мероприятия по содержанию инфраструктуры нам преподносят как героический подвиг! Да нам вообще очень сильно все равно, сколько там вы квадратных километров снега вы выгребли и кто там "щаслиф" после этого! Это блин, ваша обязанность!
Hoвый
2022-01-24 11:21:06
Все равно будут ныть
Негодяй
2022-01-24 11:08:12
15 тыс тонн вывезли, плотность обвалованного лежалого снега 420 кг/м3, то есть вывезли около 36 тыс м3, так это больше тысячи самосвалов. можно узнать как администрация считает?
Изя
2022-01-24 11:44:26
Негодяй, просто снег украли )))
Leopol'd
2022-01-24 11:16:22
Негодяй, по 150 самосвалов за ночь! Где они прятались?!
Беня
2022-01-24 11:46:01
Leopol'd, если у тебя под окнами не гребли то наверное не заметно. А у меня под окнами гребли два дня и огребли вроде нормально.
Единственное шо этого мало, надо еще больше :)
Leopol'd
2022-01-24 12:13:29
Беня, окна во двор, но слышу работы. Да и езжу много, в т. ч. вечером. Но цифры и правда вызывают сомнения. Это два-три десятка самосвалов, без перерывов, всю неделю, каждую ночь. А по ощущениям и победным статьям, только пара ночей были авральными. В основном работают неспешно, с половиной этого количества машин.
Экспeрд
2022-01-24 12:03:18
Беня, у него то как раз и гребли. Очередную фукусятину с своей стенгазете развел :)
Изя
2022-01-24 10:53:18
СРАМОТА , а не работа мэрии , такой город ушатали ))) :)
Беня
2022-01-24 11:48:15
Изя, не "ушатали", а запустили, а это не фатально, хоть и неприятно и местами достает :)
Горожанин
2022-01-24 11:09:58
Изя, возглавьте мэрию и покажите, как надо было - без наличия специализированной снегоуборочной техники и средств на ее приобретение.
Изя
2022-01-24 11:34:26
Горожанин, вы же назначили решалу , так и решайте с ним дальше )))
Д.Ю
2022-01-24 11:32:33
Горожанин, в начале зимы рапортовали, что входят в сезон с большим оптимизмом. То есть в администрации города нет специалистов, способных оценить количество и возможности техники у подрядчика?
Гость
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