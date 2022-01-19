Парфенчиков раскритиковал чиновников и коммунальщиков за провалы с уборкой снега в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что городские власти и подрядчик не справились с уборкой Петрозаводска от снега.

Артур Парфенчиков заявил, что городские власти и коммунальщики допустили недоработки в ходе борьбы со снегом в Петрозаводске. Об этом говорится в посте Парфенчикова в соцсети.

«Коммерческий подрядчик не справился с уборкой снега в Петрозаводске, а городские власти не использовали в полной мере возможности режима повышенной готовности, который был введен еще в декабре. На все эти недоработки сегодня указал мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому», — заявил 19 января Парфенчиков, подводя итоги выездного совещания, посвященного проблеме уборки города.

Глава Карелии заявил, что в следующем сезоне власти намерены доверить уборку Петрозаводска от снега Кондопожскому ДРСУ.

«Договорились, что выделяем городу дополнительно 27 миллионов рублей из резервного фонда республики на вывоз снега. Кроме того, меняем сам процесс организации уборки города. На улицы Петрозаводска должно вернуться государственное предприятие. Со следующего сезона это будет Кондопожское ДРСУ, на укрепление материально-технической базы которого выделяем 126 миллионов рублей. Соответствующее поручение мною дано правительству», — сказал Парфенчиков.

Ранее сообщалось, как в ходе выездного совещания, которое прошло на полигоне, куда вывозят снег с улиц Петрозаводска, руководитель республики Артур Парфенчиков и мэр города Владимир Любарский обсудили вопросы уборки карельской столицы.