Более трех десятков медалей завоевали карельские легкоатлеты на чемпионате Северо-Запада

Карельские спортсмены успешно выступили на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике среди юниоров и юниорок.
Как сообщается в паблике «Спорт – норма жизни Карелия», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва успешно выступили на соревнованиях и выиграли 32 медали.
София Фофанова одержала победу в прыжках в длину с результатом 576 см и стала второй в тройном прыжке.
Алина Крохина стала первой в беге на 400 м с барьерами.
Ева Икутьева и Анастасия Истоминская победили в своих возрастных группах в метании копья.
Елизавета Коротянская одержала победу в тройном прыжке.
Полина Юрина стала первой в секторе для толкания ядра.
Никита Галкин и Алексей Воронин завоевали золотые медали в прыжках в длину.
В секторе для прыжков в высоту победили Оксана Козлова и Александр Калиев.
Роман Москаленко занял высшую ступень пьедестала в беге на 400 м. с барьерами.
Еще две золотых медали в беге на 110 м с барьерами в копилке Евгения Репкина и Артема Ильенко.
Зоя Киселева одержала победу на дистанциях 100 м и 200 м.
Дарья Шишкина – чемпионка в беге на 100 м с барьерами.
Валентин Гришин лучший на дистанциях 100 и 200 метров.
На дистанции 400 метров Алиса Леппянен и Андрей Верхоглядов завоевали серебряные медали.
Также серебряными призерами в различных дисциплинах стали Алиса Леппянен, Андрей Верхоглядов, Максим Титов, Ольга Урбанович, Мария Попченко, Роман Щукин, Анастасия Парфентьева.
Бронзу в беге на 800 м завоевал Матиас Вайткевичус.
Также отличилась команда юношей в составе Никиты Галкина, Александра Калиева, Матиаса Вайткевичуса и Романа Щукина.
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