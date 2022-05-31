Более трех десятков медалей завоевали карельские легкоатлеты на чемпионате Северо-Запада

Карельские спортсмены успешно выступили на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике среди юниоров и юниорок.

Как сообщается в паблике «Спорт – норма жизни Карелия», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва успешно выступили на соревнованиях и выиграли 32 медали.

София Фофанова одержала победу в прыжках в длину с результатом 576 см и стала второй в тройном прыжке.

Алина Крохина стала первой в беге на 400 м с барьерами.

Ева Икутьева и Анастасия Истоминская победили в своих возрастных группах в метании копья.

Елизавета Коротянская одержала победу в тройном прыжке.

Полина Юрина стала первой в секторе для толкания ядра.

Никита Галкин и Алексей Воронин завоевали золотые медали в прыжках в длину.

В секторе для прыжков в высоту победили Оксана Козлова и Александр Калиев.

Роман Москаленко занял высшую ступень пьедестала в беге на 400 м. с барьерами.

Еще две золотых медали в беге на 110 м с барьерами в копилке Евгения Репкина и Артема Ильенко.

Зоя Киселева одержала победу на дистанциях 100 м и 200 м.

Дарья Шишкина – чемпионка в беге на 100 м с барьерами.

Валентин Гришин лучший на дистанциях 100 и 200 метров.

На дистанции 400 метров Алиса Леппянен и Андрей Верхоглядов завоевали серебряные медали.

Также серебряными призерами в различных дисциплинах стали Алиса Леппянен, Андрей Верхоглядов, Максим Титов, Ольга Урбанович, Мария Попченко, Роман Щукин, Анастасия Парфентьева.

Бронзу в беге на 800 м завоевал Матиас Вайткевичус.

Также отличилась команда юношей в составе Никиты Галкина, Александра Калиева, Матиаса Вайткевичуса и Романа Щукина.