Более трети россиян негативно оценивают экономическое положение в стране

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал, как россияне оценивают состояние экономики государства.

Каждый третий россиянин (34%) негативно оценивает экономическую ситуацию в России. Это на 4 п.п. меньше, чем в июле. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Негативно охарактеризовал сложившуюся экономическую ситуацию каждый третий (34%), что на 4 п.п. меньше, чем в июле, и на 9 п.п. — чем в мае", — говорится в сообщении.

Текущее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян, а почти половина (49%) оценила его как среднее. Аналитики отмечают, что после весны это максимальные значения положительных оценок.