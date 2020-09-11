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Более трети россиян негативно оценивают экономическое положение в стране

Новости. Экономика
22:00, 11 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/tommaso79
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Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал, как россияне оценивают состояние экономики государства.

Каждый третий россиянин (34%) негативно оценивает экономическую ситуацию в России. Это на 4 п.п. меньше, чем в июле. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Негативно охарактеризовал сложившуюся экономическую ситуацию каждый третий (34%), что на 4 п.п. меньше, чем в июле, и на 9 п.п. — чем в мае", — говорится в сообщении.

Текущее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян, а почти половина (49%) оценила его как среднее. Аналитики отмечают, что после весны это максимальные значения положительных оценок.

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