Более тысячи человек примут участие в гиперборейском шествии в Петрозаводске

Жителей и гостей города приглашают на карнавал "Сто символов Карелии", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Костюмированное шествие, посвященное столетию образования республики, стартует с площади Кирова 8 февраля в 15.00. Во главе колонны в открытом ретро-автомобиле поедут хозяин международного зимнего фестиваля "Гиперборея" Борей и его гости: Дед Мороз из Великого Устюга и карельский морозец Паккайне. Их будут сопровождать 60 персонажей – "корзинки", "калитки", "грибы", "ягоды", "ватрушки", "рыбаки".



По центральным улицам города проследуют четыре декорированные платформы "Петрозаводск", "Кантеле", "Кижи", "Карелия".



Заявки на участие в одном из самых ярких событий "Гипербореи - 2020" подали 20 команд. Самую многочисленную из них – 350 человек – подготовил Петрозаводский педагогический колледж.



1200 участников карнавала, в том числе волонтёры, студенты и школьники, будут представлять различные символы Карелии. Также к шествию могут примкнуть и все желающие.



Лучшие образы выберет компетентное жюри. В 16.15 на центральной площадке "Гипербореи" в створе проспекта Ленина состоится подведение итогов и награждение победителей.

Актуальная редакция программы "Гиперборея-2020" здесь.



Напомним, участники "Гипербореи" уже приступили к созданию скульптур.