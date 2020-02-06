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Более тысячи человек примут участие в гиперборейском шествии в Петрозаводске

Новости. Общество
18:40, 06 Февраля 2020
фото: © паблик "Гиперборея 2020. Международный зимний фестиваль"
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Жителей и гостей города приглашают на карнавал "Сто символов Карелии", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Костюмированное шествие, посвященное столетию образования республики, стартует с площади Кирова 8 февраля в 15.00. Во главе колонны в открытом ретро-автомобиле поедут хозяин международного зимнего фестиваля "Гиперборея" Борей и его гости: Дед Мороз из Великого Устюга и карельский морозец Паккайне. Их будут сопровождать 60 персонажей – "корзинки", "калитки", "грибы", "ягоды", "ватрушки", "рыбаки".

По центральным улицам города проследуют четыре декорированные платформы "Петрозаводск", "Кантеле", "Кижи", "Карелия".

Заявки на участие в одном из самых ярких событий "Гипербореи - 2020" подали 20 команд. Самую многочисленную из них – 350 человек – подготовил Петрозаводский педагогический колледж.

1200 участников карнавала, в том числе волонтёры, студенты и школьники, будут представлять различные символы Карелии. Также к шествию могут примкнуть и все желающие.

Лучшие образы выберет компетентное жюри. В 16.15 на центральной площадке "Гипербореи" в створе проспекта Ленина состоится подведение итогов и награждение победителей.

Актуальная редакция программы "Гиперборея-2020" здесь. 

Напомним, участники "Гипербореи" уже приступили к созданию скульптур.

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Комментарии

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кир
2020-02-06 21:01:46
Когда мы были молодые
И чушь прекрасную несли,
Фонтаны били голубые
И розы красные росли.
Мориц Юнна. :)
Андрей Дубенский
2020-02-06 19:40:03
Ну привыкли наши люди к демонстрациям. Если не топать рядами и никакие платформы рядом не едут, жизнь не в радость...
новый
2020-02-06 19:22:45
То пляшут, то скорбят, то патриотят с задором. Всегда при деле.
Гость
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