Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды

Компания «ТГК-1» 23 декабря будет проводить работы на сетях теплоснабжения после аварии на улице Шотмана.

ПАО «ТГК-1» сообщает о планируемых работах на магистральной тепловой сети Петрозаводска. На участке прямого трубопровода на улице Шотмана коммунальщики обнаружили повреждение. Для его устранения специалистам потребуется отключить теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей. Под отключение попадут потребители Голиковки, Зареки, Кукковки, Перевалки, Первомайского района и центра города, сообщили в администрации города.

«Друзья, провел экстренное совещание с участием представителей „ТГК-1“, „ПКС-Тепловые сети“, управляющих организаций. На улице Шотмана произошла авария на трубопроводе. Устранить её необходимо до начала новогодних праздников, чтобы чувствовать себя спокойно во время каникул», — пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей старнице в соцсети.

По словам мэра, компания «ТГК-1» предлагала провести работы в пятницу, но с учетом прогноза погоды и предстоящих выходных договорились перенести неизбежное отключение тепла и горячей воды на четверг, 23 декабря.

«Работы начнутся с раннего утра, но снижение параметров потребители заметят не раньше полудня. Коммунальщики обещают сделать все от них зависящее, чтобы тепло и водоснабжение в максимально короткие сроки вернулось в дома. На встрече решили не спускать обратную магистраль для исключения завоздушивания тепловых сетей при последующем заполнении системы. Это труднее, но должно сократить время запуска. Кроме того, сохранится циркуляция на минимальном давлении. Это уменьшит риск заморозки тепловых сетей», — пишет Владимир Любарский.

Как пообщали в мэрии, ремонтные работы на теплотрассе планируется завершить к вечеру, после чего начнется подключение потребителей. В общей сложности все работы должны занять не более 24 часов.

Под отключение попадут дома на Голиковке, Зареке, Кукковке, Перевалке, в Первомайском районе, центре города и вдоль Ключевского шоссе. Теплоснабжение потребителей Октябрьского проспекта и Красной улицы будут осуществлять от магистральных сетей Древлянки. Всего без тепла останутся более тысячи домов, полный список которых опубликован здесь.