Более тысячи кур закупили в колонии Карелии

В УФСИН рассказали о том, как развивают птицеводство в исправительных учреждениях.

Более 20 трехъярусных клеток для содержания кур несушек дополнительно закуплены и установлены на птичнике в ИК-9. Об этом информирует УФСИН.

С целью обеспечения осужденных свежим куриным яйцом в исправительные колонии № 1 и № 9 закуплено дополнительное поголовье кур-несушек в количестве 1170 штук.

«Обновление поголовья кур-несушек, будет способствовать сохранению продуктивности сельскохозяйственной птицы на высоком уровне и позволит обеспечить выполнение государственных контрактов по поставке яйца куриного, а также продолжить организацию дополнительного питания осужденных и реализацию яйца куриного населению», — заявили в УФСИН.

Сообщается, что сейчас исправительные учреждения Карелии полностью обеспечивают куриным яйцом себя и следственные изоляторы.

Ранее сообщалось, что заключенные Карелии принимают заказы на эксклюзивные подарки.