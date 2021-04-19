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Более тысячи кур закупили в колонии Карелии

Новости. Общество
10:10, 20 Апреля 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК
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В УФСИН рассказали о том, как развивают птицеводство в исправительных учреждениях.

Более 20 трехъярусных клеток для содержания кур несушек дополнительно закуплены и установлены на птичнике в ИК-9. Об этом информирует УФСИН.

С целью обеспечения осужденных свежим куриным яйцом в исправительные колонии № 1 и № 9 закуплено дополнительное поголовье кур-несушек в количестве 1170 штук.

«Обновление поголовья кур-несушек, будет способствовать сохранению продуктивности сельскохозяйственной птицы на высоком уровне и позволит обеспечить выполнение государственных контрактов по поставке яйца куриного, а также продолжить организацию дополнительного питания осужденных и реализацию яйца куриного населению», — заявили в УФСИН.

Сообщается, что сейчас исправительные учреждения Карелии полностью обеспечивают куриным яйцом себя и следственные изоляторы.

Ранее сообщалось, что заключенные Карелии принимают заказы на эксклюзивные подарки.

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