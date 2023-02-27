Более тысячи предприятий Карелии заявили о потребности в работниках

Дополнительная потребность в подготовке кадров в Карелии составляет более 37 тысяч человек.

О наличии вакансий заявили более 1 тысячи организаций.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

Спросом в регионе стабильно пользуются квалифицированные кадры — специалисты рабочих профессий: сварщики, токари, фрезеровщики, наладчики и операторы станков с программным управлением; работники аграрного сектора — агрономы, зоотехники, трактористы, операторы машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Востребованы также работники сферы общественного питания — бармены, официанты, повара, пекари, кондитеры. В пищевой промышленности требуются сыроделы, изготовители пищевых полуфабрикатов, операторы линии в производстве пищевой продукции.

Специалисты с высшим образованием больше всего востребованы в педагогике, медицине, социальной работе, экономике, юриспруденции, финансовом менеджменте и управлении персоналом. Значителен спрос на инженеров и специалистов в области строительства, лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, техносферной безопасности.

Сейчас работодателей Карелии приглашают принять участие в разработке Прогноза потребности в подготовке квалифицированных кадров

Такой прогноз опросным методом готовит для экономики и социальной сферы республики Управление труда и занятости. В основе прогноза — данные, полученные непосредственно от работодателей региона. В настоящее время информацию предоставили более 700 организаций республики. Опрос завершится в марте.