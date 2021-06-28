Более тысячи спортсменов соберутся в горном парке Карелии на EcoFest Ruskeala

Международный фестиваль EcoFest Ruskeala пройдет 4 июля на территории горного парка «Рускеала».

Более 1000 участников ждут на уникальных соревнованиях, которые пройдут в Рускеале уже в четвертый раз, сообщили в Минбразования и спорта Карелии.

Украшением мероприятия станет ночной легкоатлетический трейловый забег «ecoTrail Ruskeala» на дистанциях 5,10 и 21 км. Организаторы подготовили много сюрпризов участникам, в том числе сложный беговой трек: крутые подъемы и спуски, каменный грот с мистической атмосферой, футуристические трубы Рускеальского мраморного завода.

В программу фестиваля включены заплывы на открытой воде на 750, 1500 и 3000 метров в акватории Рускеальского мраморного каньона Ruskeala Swim, авторская гонка на SUP-бордах, а любители скандинавской ходьбы смогут пройти ecoScandi Ruskeala.

На финише каждой дисциплины участников ждет медаль с тайной Карельской руной.

Впервые участников ecoFest Ruskeala ждет Yoga party – практики и мастер-классы по йоге, турнир по настольному хоккею, а также трюк – проход по канату над большим мраморным каньоном.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.