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Более тысячи спортсменов соберутся в горном парке Карелии на EcoFest Ruskeala

Новости. Спорт
18:00, 29 Июня 2021
фото: © Фестиваль спорта ecoFEST RUSKEALA

Международный фестиваль EcoFest Ruskeala пройдет 4 июля на территории горного парка «Рускеала».

Более 1000 участников ждут на уникальных соревнованиях, которые пройдут в Рускеале уже в четвертый раз, сообщили в Минбразования и спорта Карелии.

Украшением мероприятия станет ночной легкоатлетический трейловый забег «ecoTrail Ruskeala» на дистанциях 5,10 и 21 км. Организаторы подготовили много сюрпризов участникам, в том числе сложный беговой трек: крутые подъемы и спуски, каменный грот с мистической атмосферой, футуристические трубы Рускеальского мраморного завода.

В программу фестиваля включены заплывы на открытой воде на 750, 1500 и 3000 метров в акватории Рускеальского мраморного каньона Ruskeala Swim, авторская гонка на SUP-бордах, а любители скандинавской ходьбы смогут пройти ecoScandi Ruskeala.

На финише каждой дисциплины участников ждет медаль с тайной Карельской руной.

Впервые участников ecoFest Ruskeala ждет Yoga party – практики и мастер-классы по йоге, турнир по настольному хоккею, а также трюк – проход по канату над большим мраморным каньоном.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь

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Комментарии

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Виктор
2021-06-29 19:38:03
Запрет на массовые мероприятия в этом случае не действует??? Маразм какой -то!!!
Саныч
2021-06-29 18:58:00
Бегловщина.
Сергей
2021-06-29 18:55:06
Этот на фото был с Любарским ? Ну не впала ли власть в маразм ? Ну достали уже ....жировать и туповать .
Лана Текучева
2021-06-29 18:47:44
Третья волна ковидлы им не указ?! :)
User
2021-06-29 18:25:56
И это в разгар пандемии? Восхитительно!
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