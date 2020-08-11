Более тысячи заявок подано в Карелии на льготные кредиты по загородной недвижимости

Предварительные заявки на получение льготных кредитов по программе "Сельская ипотека" в 2021 году подали более тысячи жителей Карелии, желающих обзавестись загородной недвижимостью.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" рассказал начальник отдела министерства сельского хозяйства республики Андрей Квасников.

"Сейчас мы формируем предварительную заявку в Минсельхоз Российской Федерации о возможном количестве получателей данных ипотечных кредитов в 2021 году. Вот уже более тысячи предварительных заявок, то есть уже люди готовы брать данную ипотеку", - сообщил Квасников.

По его словам, в рамках заявочной кампании 2020 года "сельскую ипотеку" получили 50 карельских семей.

От чего зависит количество получателей, и на каких условиях выдают кредиты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".