890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"РКС-Петрозаводск" передали траву, скошенную в сквере "Аквамарин", в конный клуб 4
11.08.2020 16:53
Пьяный рецидивист устроил гонки по Петрозаводску, пытаясь скрыться от полиции (ВИДЕО) 5
11.08.2020 16:29
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 07:15
Суоярви в режиме постоянной готовности
Сегодня 13:32
Глава поселения Карелии вместе с сотрудниками ГИБДД ловила пьяных водителей
11.08.2020 17:40

Более тысячи заявок подано в Карелии на льготные кредиты по загородной недвижимости

Новости. Общество
14:04, 12 Августа 2020
фото: Сергей Коньков/ТАСС
Загрузка...

Предварительные заявки на получение льготных кредитов по программе "Сельская ипотека" в 2021 году подали более тысячи жителей Карелии, желающих обзавестись загородной недвижимостью.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" рассказал начальник отдела министерства сельского хозяйства республики Андрей Квасников.

"Сейчас мы формируем предварительную заявку в Минсельхоз Российской Федерации о возможном количестве получателей данных ипотечных кредитов в 2021 году. Вот уже более тысячи предварительных заявок, то есть уже люди готовы брать данную ипотеку", - сообщил Квасников.

По его словам, в рамках заявочной кампании 2020 года "сельскую ипотеку" получили 50 карельских семей.

От чего зависит количество получателей, и на каких условиях выдают кредиты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-08-12 15:08:28
За двадцать лет ,наконец поняли ,что только на земле можно выжить ...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью

Аналитика

Сегодня 13:32
Тема недели
Суоярви в режиме постоянной готовности
Пока очистные сооружения и сети находятся в руках частников, карельскому городку грозит экологическая катастрофа.
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 15
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 16
05.08.2020 09:36
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»