Болеющий раком мужчина уехал на лечение и разбогател

Житель американского города Пинк Хилл поехал на последний курс химиотерапии и сорвал джекпот в лотерею.

По дороге в больницу больной раком мужчина остановился в магазине и купил билет мгновенной лотереи, пишет Lenta.ru.

Приобретенный за доллар лотерейный билет принес американцу пять долларов.



"Тогда я решил купить билет за пять долларов", – вспоминает мужчина. – Но в последнюю секунду вместо одного билета взял сразу два".

Второй лотерейный билет подарил азартному мужчине около 13 млн миллиона рублей.

"Я увидел огромное количество нулей и обомлел, – рассказал американец. – Я не мог поверить в свою удачу, пока работник магазина не просканировал мой билет. Когда на экране появилось уведомление "Отправляйтесь в штаб-квартиру лотереи", у меня началась нервная дрожь. Все это не укладывалось в моей голове".



