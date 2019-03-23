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Новости. Общество
14:40, 23 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

Больная раком мама двойняшек из Петрозаводска надеется на чудо

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Буквально две недели назад Интернет взорвало сообщение о том, что 34-летняя петрозаводчанка Юлия – мама двойняшек, которым нет еще и двух лет, тяжело заболела: у нее диагностировали рак желудка 4 стадии

Беда пришла в самую обычную семью, к самым обычным людям, которые не занимают больших постов, не зарабатывают миллионов, их мало кто знает даже в небольшом Петрозаводске. Они живут, работают, растят детей, ездят в отпуск, встречаются с друзьями, по праздникам собираются с родными.

По словам Юлии, о диагнозе она узнала 1 февраля. Девушка, благодаря подругам, которые организовали сбор средств на лечение, улетела в Израиль.

На вопрос, что она ждет от поездки в Израиль, Юля ответила:

"У меня есть маленькая надежда, маленькая. Все говорят, что нельзя так, надо верить. Ну есть анализы. Там, конечно, пересдам, но, сомневаюсь, что они будут кардинально отличаться. Может, какие-то технологии у них лучше. Мне бы хотелось (плачет), если не излечение, то хотя бы подольше пожить, что ли (плачет). У нас 30 марта детям два годика, я бы очень хотела вернуться к этому времени домой".

Если у вас есть желание помочь молодой маме двойняшек и дать ей шанс увидеть, как растут ее дети, то можно перечислить деньги на счет, указанный в группе помощи.

Полный текст читайте здесь. 

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