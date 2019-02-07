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Новости. Общество
14:53, 07 Февраля 2019

Больница Петрозаводска приняла блокадника, которого накануне выпроводила ночью на улицу

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Блокадника, которого на "скорой" привезли из Суоярви, госпитализировали в БСМП.

Ранее петрозаводчанка сообщила, что ее 81-летнего отца-блокадника, которого привезли на "скорой" из Суоярви для госпитализации с подозрением на пневмонию, отказались принимать в БСМП и выпроводили ночью на улицу.

Замершего и с высокой температурой родственника обнаружили охранники недалеко от территории БСМП, после чего полиция отвезла домой к дочери.

Инцидент  произошел в ночь на 6 января. О произошедшем стало известно руководству БСМП.

"Нам позвонили из больницы, куда папу отказались ночью госпитализировать, и сказали, что сейчас за ним пришлют машину скорой помощи, - рассказала петрозаводчанка "Столице на Онего", - перед нами извинились за такое отношение дежурных врачей к пожилому человеку и сказали, что папу примут и окажут всю необходимую медицинскую помощь, а мне выдали пропуск, сообщив, что я могу посещать его в удобное время".

По словам петрозаводчанки, сейчас ее отец находится в больнице, где ему создали "все комфортные условия, как в санатории".

Напомним, что, по словам главного врача БСМП Алексея Хейфеца, в отношении дежурной бригады, которая выпроводила ночью пожилого человека на улицу, будет проведена проверка.

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Комментарии

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баян
2019-02-07 16:36:49
да они совсем обнаглели когда туда привозят очень плохо относятся к больным не подходят по долгу, ремонт за бабахали на народные деньги, а теперь как свое считают
Ванёк
2019-02-07 16:36:29
Калённым железом надо выжигать эту скверну из медицины , не взирая на должности . Последнее дело так обойтись со стариком-блокадником .
Беня
2019-02-07 15:57:55
После того как поднялся гвалт и хипес (с хайпом в придачу) - попробовали бы они не принять.
Инфекционка находится в соседнем здании, шо мешало объяснить. шо вам не к нам, вам рядом, в соседнее здание?

И вот, друзья мои, у нас в больничках собираются внедрять лин-технологии производства, тоёта продакшен систем к 23 году. Вместо того шоб "щупать пупки", наши любимые доктора будут рисовать "диаграмму спагетти", диаграмму создания потока ценности, учить наизусть миссию и ценности (не дай Бог расскажешь не по порядку) и заниматься прочими важнейшими вещами.
В общем, друзья мои, нам предстоит лечиться самим по педевикии и по большой медицинской энциклопедии (у кого она есть). Если кто шо не понял в энциклопедиях - платная консультация по скайпу у доктора с демонстрацией болячки дистанционно, поелику государство нам ничего не должно, кто не сдох - сам себе виноват, похороны подыхающих - дело рук самих подыхающих.
Слепой
2019-02-07 15:50:09
Для нашей "Папуасии" это нормально, ведь если бы не "Столица" и др. СМИ, никто бы и не узнал ничего,помер бы дедуля ....и дела никому не было бы....Кстати ,не первый раз этот Хейфец "звучит" и что?
zanoza
2019-02-07 15:09:26
Как же так? Это до чего нужно быть бессердечными, а ещё клятвы дают Гиппократа. Сволочи, другого слова нет! А эти которые его доставили на скорой, они то куда делись? Почему дедуля остался один на улице? Беспредел!
тетка
2019-02-07 16:09:04
zanoza, сейчас выпускники медицинских вузов принимают «Клятву врача», утверждённую Госдумой в 1999 году.

Сейчас они дают слово честно исполнять долг, посвятить знания предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека; быть всегда готовым оказать медпомощь; хранить врачебную тайну; внимательно относиться к больному и действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений; проявлять высочайшее уважение к жизни человека.

Что из этого мы сегодня видим? Ничего.
кир
2019-02-07 16:46:41
тетка, согласен. А чего врачи лезут в депутаты, если в больницах БСМП и республиканской не выстроили работу?
Гость
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