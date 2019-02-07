Больница Петрозаводска приняла блокадника, которого накануне выпроводила ночью на улицу

Блокадника, которого на "скорой" привезли из Суоярви, госпитализировали в БСМП.

Ранее петрозаводчанка сообщила, что ее 81-летнего отца-блокадника, которого привезли на "скорой" из Суоярви для госпитализации с подозрением на пневмонию, отказались принимать в БСМП и выпроводили ночью на улицу.

Замершего и с высокой температурой родственника обнаружили охранники недалеко от территории БСМП, после чего полиция отвезла домой к дочери.

Инцидент произошел в ночь на 6 января. О произошедшем стало известно руководству БСМП.

"Нам позвонили из больницы, куда папу отказались ночью госпитализировать, и сказали, что сейчас за ним пришлют машину скорой помощи, - рассказала петрозаводчанка "Столице на Онего", - перед нами извинились за такое отношение дежурных врачей к пожилому человеку и сказали, что папу примут и окажут всю необходимую медицинскую помощь, а мне выдали пропуск, сообщив, что я могу посещать его в удобное время".

По словам петрозаводчанки, сейчас ее отец находится в больнице, где ему создали "все комфортные условия, как в санатории".

Напомним, что, по словам главного врача БСМП Алексея Хейфеца, в отношении дежурной бригады, которая выпроводила ночью пожилого человека на улицу, будет проведена проверка.