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Новости. Общество
07:15, 19 Ноября 2018
фото: https://pixabay.com

Больница в Карелии выплатила 4,4 млн рублей за смерть пациента

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В Карелии суд взыскал с Сегежской ЦРБ 4,4 млн рублей в пользу родственников пациента, который умер после визита к стоматологу.

Как следует из материалов дела, врач-стоматолог больницы в 2016 году приговором Сегежского городского суда был признан виновным в причинении пациенту смерти по неосторожности из-за некачественно оказанной медицинской помощи. С Сегежской ЦРБ в пользу родственников покойного было взыскано 4,4 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

После исполнения решения суда в 2017 году ЦРБ через суд попыталась взыскать выплаченные деньги с дантиста.

Однако в марте 2018 года Верховный суд Карелии отменил обвинительный приговор Сегежского городского суда в отношении врача и передал уголовное дело на новое судебное рассмотрение. Впоследствии же уголовное преследование дантиста было прекращено в связи с истечением срока давности, сообщается на сайте суда.

Врач, в свою очередь, подал апелляционную жалобу на решение суда о взыскании с него 4,4 млн руб. Он указал, что в соответствии со ст. 241 Трудового кодекса РФ должен нести материальную ответственность только в пределах своего среднего месячного заработка, поскольку обвинительный приговор в отношении него был отменен в кассационном порядке.

В связи с этим Верховный суд Карелии изменил решение суда первой инстанции. С врача в пользу Сегежской ЦРБ взыскан материальный ущерб в размере его среднего месячного заработка – 17 601 рублей.

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