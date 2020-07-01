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Больница в Карелии задолжала предпринимателям свыше полутора миллионов рублей

Новости. Общество
11:40, 02 Июля 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив
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Калевальская ЦРБ нарушила требования, касающейся своевременной оплаты обязательств по исполненным госконтрактам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Больница накопила долги по исполненным контрактам перед 11 хозяйствующими субъектами в общей сумме более 1,5 млн рублей.

"Неисполнение ГБУЗ РК "Калевальская ЦРБ" своих обязательств, особенно в период необходимости поддержки пострадавших от коронавирусной инфекции субъектов предпринимательской деятельности, подрывает экономическую основу предпринимательства, ухудшает финансовое положение предпринимателей и коммерческих организаций, препятствует их развитию", – отметили в прокуратуре Карелии.

После вмешательства прокуратуры, руководство ЦРБ погасило долг перед предпринимателями.

Ранее сообщалось, что бизнесмену в Карелии грозит срок за невыплату зарплаты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-02 11:55:46
Так это же бюджетное предприятие и оно расчитывается по своим дологам по мере поступления средств из бюджета, а значит виновато не только руководство ЦРБ,но и республиканские власти,которые недофинансировали эту больницу.
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