Больница в Карелии задолжала предпринимателям свыше полутора миллионов рублей

Калевальская ЦРБ нарушила требования, касающейся своевременной оплаты обязательств по исполненным госконтрактам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Больница накопила долги по исполненным контрактам перед 11 хозяйствующими субъектами в общей сумме более 1,5 млн рублей.

"Неисполнение ГБУЗ РК "Калевальская ЦРБ" своих обязательств, особенно в период необходимости поддержки пострадавших от коронавирусной инфекции субъектов предпринимательской деятельности, подрывает экономическую основу предпринимательства, ухудшает финансовое положение предпринимателей и коммерческих организаций, препятствует их развитию", – отметили в прокуратуре Карелии.

После вмешательства прокуратуры, руководство ЦРБ погасило долг перед предпринимателями.

Ранее сообщалось, что бизнесмену в Карелии грозит срок за невыплату зарплаты.