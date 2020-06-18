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Бизнесмену в Карелии грозит срок за невыплату зарплаты

Новости. Криминал
10:20, 19 Июня 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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Частный предприниматель в Кемском районе накопил долг перед работниками, сообщили в прокуратуре Карелии.

Бизнесмен задолжал сотрудникам фирмы более 140 тысяч рублей.

Ранее прокуратура района уже требовала от работодателя погашения задолженности. 

Из-за нежелания предпринимателя выплачивать зарплату делом заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. 

В действиях работодателя обнаружен состав преступления.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее руководитель фирмы в Петрозаводске задолжал работникам около 600 тысяч рублей.

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