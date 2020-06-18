Бизнесмену в Карелии грозит срок за невыплату зарплаты

Частный предприниматель в Кемском районе накопил долг перед работниками, сообщили в прокуратуре Карелии.
Бизнесмен задолжал сотрудникам фирмы более 140 тысяч рублей.
Ранее прокуратура района уже требовала от работодателя погашения задолженности.
Из-за нежелания предпринимателя выплачивать зарплату делом заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.
В действиях работодателя обнаружен состав преступления.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Ранее руководитель фирмы в Петрозаводске задолжал работникам около 600 тысяч рублей.
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