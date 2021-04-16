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Больницы Карелии оборудуют стационарными приборам для производства кислорода вместо баллонов

Новости. Общество
12:07, 17 Апреля 2021
фото: страница Михаила Охлопкова Вконтакте
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Минздрав Карелии закупает для больниц стационарные концентраторы кислорода, что позволит отказаться от дорогостоящих баллонов.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Для больных с тяжёлыми формами лёгочной патологии необходима постоянная кислородная поддержка. Открывая ковидные стационары, мы понимали, что с учётом пандемии, таких больных будет много. И, соответственно, будет большим потребление кислорода, который подаётся либо из баллонов, либо через концентраторы – передвижные и стационарные. Кислород в баллонах – очень дорогой, а с учётом того, что медорганизациям порой необходимо от 35 до 200 баллонов в сутки, это ложится дополнительным финансовым бременем на учреждение", - пояснил министр.

По его словам, в марте в Межрайонной больнице № 1 в Костомукше был введён в эксплуатацию первый стационарный концентратор, который позволил сэкономить на покупке кислорода минимум 2 млн рублей в месяц. Больница оплачивает теперь только потреблённую электроэнергию.

Ещё 3 кислородных концентратора в мае поступят в Госпиталь для ветеранов войн, в Республиканскую инфекционную больницу и Сегежскую ЦРБ.

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