Больницы Карелии оборудуют стационарными приборам для производства кислорода вместо баллонов

Минздрав Карелии закупает для больниц стационарные концентраторы кислорода, что позволит отказаться от дорогостоящих баллонов.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Для больных с тяжёлыми формами лёгочной патологии необходима постоянная кислородная поддержка. Открывая ковидные стационары, мы понимали, что с учётом пандемии, таких больных будет много. И, соответственно, будет большим потребление кислорода, который подаётся либо из баллонов, либо через концентраторы – передвижные и стационарные. Кислород в баллонах – очень дорогой, а с учётом того, что медорганизациям порой необходимо от 35 до 200 баллонов в сутки, это ложится дополнительным финансовым бременем на учреждение", - пояснил министр.

По его словам, в марте в Межрайонной больнице № 1 в Костомукше был введён в эксплуатацию первый стационарный концентратор, который позволил сэкономить на покупке кислорода минимум 2 млн рублей в месяц. Больница оплачивает теперь только потреблённую электроэнергию.

Ещё 3 кислородных концентратора в мае поступят в Госпиталь для ветеранов войн, в Республиканскую инфекционную больницу и Сегежскую ЦРБ.