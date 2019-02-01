Больной раком Юдашкин почти не говорит

На презентации новой коллекции Валентин Абрамович почти не общался с гостями. Он похудел и стал похож на подростка, а ведь ему 55 лет.

В 2016 году дизайнер не смог самостоятельно представить свою коллекцию на Неделе моды в Париже – его пришлось подменять дочери Галине. Говорили тогда, что Юдашкин попал в больницу, и ему назначена операция.

Позже о том, что у модельера рак, сообщил Иосиф Кобзон. "Он упустил распространение метастазов, – рассказал певец незадолго до смерти. – Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью".



"Дни.ру" / Феликс Грозданов

Спустя время Юдашкин подтвердил, что борется с онкологией, и признался, что попросил близких не распространяться. О болезни долго не знали даже сотрудники его модного дома, пишет издание "Дни.ру".