15:32, 29 Декабря 2018
Больному мальчику из Карелии анонимный благотворитель перечислил 1,1 млн. рублей
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Семья тяжело больного 6-летнего мальчика Коли Теребова, живущего в Петрозаводске, получила на его лечение 1,1 млн. рублей от жителя Санкт-Петербурга, который предпочел остаться неизвестным.
Об этом рассказала "Вестям Карелии" мама ребенка Светлана Теребова.
По ее словам, на призыв о помощи, с которым она обратилась через нашу редакцию, откликнулось много людей.
Кроме крупного перевода от анонимного благотворителя из Санкт-Петербурга, на лечение Коли поступали многочисленные пожертвования на меньшие суммы, в том числе, в евро. Минимальный взнос составил один рубль.
Как помогали Коле, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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