Больному мальчику из Карелии анонимный благотворитель перечислил 1,1 млн. рублей

Семья тяжело больного 6-летнего мальчика Коли Теребова, живущего в Петрозаводске, получила на его лечение 1,1 млн. рублей от жителя Санкт-Петербурга, который предпочел остаться неизвестным.

Об этом рассказала "Вестям Карелии" мама ребенка Светлана Теребова.

По ее словам, на призыв о помощи, с которым она обратилась через нашу редакцию, откликнулось много людей.

Кроме крупного перевода от анонимного благотворителя из Санкт-Петербурга, на лечение Коли поступали многочисленные пожертвования на меньшие суммы, в том числе, в евро. Минимальный взнос составил один рубль.

Как помогали Коле, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".