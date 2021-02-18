Больных с пневмонией продолжают госпитализировать в Карелии – за сутки в больницы привезли еще 16 человек

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За сутки в Карелии еще 16 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4927 пациентов, 117 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Отметим, что за 10 месяцев в Карелии от пневмонии скончались 117 человек, это значит, что в месяц умирают примерно 11 больных пневмонией, то есть один пациент в три дня.