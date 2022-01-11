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Больше 700 жителей России скончались за прошедшие сутки от коронавируса

Новости. Общество
13:30, 12 Января 2022
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Всего за время пандемии жертвами инфекции стали более 318 тысяч жителей страны, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

По данным на 12 января, за сутки в России подтверждено 745 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 318 432 пациента.

За последние сутки в России выявлено 17 946 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 655 (14,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 702 150 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 758 364.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 26 346 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 января остается 849 565 человекк.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 152 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти от ковида, выздоровели 108 человек.

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