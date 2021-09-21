Больше миллиарда рублей получит Петрозаводск на развитие Октябрьского района

На развитие Октябрьского района карельской столицы республика получит 1 миллиард 207 миллионов рублей, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Комиссия под председательством вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина одобрила заявку Карелии на предоставление инфраструктурного кредита. Артур Парфенчиков поблагодарил Марата Шакирзяновича за поддержку и внимание к Карелии.

Район Октябрьского проспекта в Петрозаводске застраивался еще в середине прошлого века. И для его дальнейшего развития необходима комплексная реконструкция коммунальной инфраструктуры.

Как отметил Парфенчиков, средства кредита позволят обеспечить район надежным энергоснабжением, заменить сети водоснабжения и водоотведения. Также, по словам главы республики, на этой территории планируется расселить более 40 тысяч кв. м аварийного жилья и построить новые дома.

«Напомню, что инициативу о предоставлении инфраструктурных кредитов озвучил весной в своем Послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин. Это очень серьезное подспорье для регионов в реализации крупных проектов, направленных на социально-экономическое развитие территорий», - написал Артур Парфенчиков.