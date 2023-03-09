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Больше шести тысяч вакансий предложено в Карелии

Новости. Общество
16:01, 10 Марта 2023
фото: ЦУР

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Елена Фролова рассказала о вакансиях, в которых работодатели заинтересованы больше всего.

Карельский Центр управления регионом продолжает серию прямых эфиров с участием глав министерств и ведомств. На этот раз гостем трансляции стала Начальник управления труда и занятости Елена Фролова, которая рассказала о ситуации на рынке труда в республике, а также объяснила, как формируется кадровый спрос.

В начале эфира Елена Фролова вновь упомянула, что в Карелии уровень безработицы достиг исторического минимума по итогам года. На данный момент в органах службы занятости зарегистрировано чуть больше 4 тыс. человек. Однако на рынке труда открыто больше вакансий, чем количество безработных.

«На сегодняшний день доступно около 6 тыс. вакансий, ну, если быть точным, — 6 200. Если посмотреть на структуру этих вакансий, то почти 20% спроса — это промышленные предприятия», — уточнила Елена Фролова.

Среди тех, кто хотел бы пополнить ряды своих коллективов, почти половина предприятий Петрозаводска. Это «Петрозаводскмаш», Литейный завод «Петрозаводскмаш», предприятие «РКС-Водоканал», Онежский судостроительный завод и ряд других крупных предприятий.

Вакансий много и в районах республики. Гигантам промышленности всегда требуются рабочие руки.

«Реальный сектор экономики очень нуждается в высококвалифицированных рабочих и инженерных кадрах. Особенно сейчас, в условиях санкций», — отмечает начальник управления труда и занятости.

Эфир полностью можно посмотреть в сети.

Найти полный список вакансий можно на официальном портале «Работа России».

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