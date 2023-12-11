Больше сотни классов в 36 школах Карелии закрыли на карантин из-за ОРВИ за неделю

Уровень заболеваемости ОРВИ в республике выше эпидемического порога на 17%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора к 11 декабря, в республике зарегистрированы 440 случаев COVID-19; 6 699 случаев заболевания ОРВИ.

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями выше эпидпорога на 17%, за счет возрастной группы 15 лет и старше.

В Петрозаводске за истекшие семь дней зафиксированы 3 485 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости выше эпидемического порога на 9%.

На карантин из-за всплеска заболеваемости ОРВИ за прошедшую неделю отправили учащихся 108 классов в 36 школах, воспитанников четырех групп в двух детских садах.

Госпитализированы с диагнозом ОРВИ 25 человек (за предыдущую неделю – 46 человек).