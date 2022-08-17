Большегруз из Карелии насмерть сбил велосипедиста в Вологодской области

Смертельное ДТП с участием фуры и велосипедиста произошло в Вытегре.

Многотонная фура сбила сегодня, 24 августа, возле дома № 66 на Советском проспекте в Вытегре. мужчину на двухколесном транспорте. Об этом пишет «Вологда-поиск» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области.

Житель Вытегры двигался на велосипеде по дороге. В попутном направлении ехал грузовой автомобиль Volvo. Водитель фуры допустил наезд на велосипедиста.

От полученных травм мужчина-велосипедист скончался на месте. Известно, что 33-летний водитель грузовика является жителем Карелии.

Сейчас проводится проверка по факту смертельного ДТП.

Ранее сообщалось, фура упала в болото на севере Карелии.