Большегруз насмерть сбил мужчину на трассе в Карелии

Трагедия произошла в Олонецком районе — мужчина вышел на трассу и попал под колеса грузовика.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, смертельное ДТП произошло 19 июня на трассе «Кола» в Олонецком районе республики. На 308 километре автотрассы, недалеко от деревни Ковера, в 13.30 грузовик Volvo сбил 50-летнего мужчину, находившегося на проезжей части. За рулем большегруза находился 56-летний водитель.

От полученных травм пострадавший скончался на месте, до приезда скорой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.