Большинство аварий с маршрутками в Петрозаводске произошло по вине их водителей

В столице Карелии за 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 6 ДТП с участием маршрутных автобусов.

Об этом сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

По вине водителей маршруток произошли 4 аварии. В таких ДТП пострадали 9 человек.

Сотрудники ГИБДД проводят ежедневные проверки маршрутного транспорта и постоянно выявляют нарушения.

«Водители управляли с техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, нарушали правила расположения на проезжей части, управляли без полиса ОСАГО. В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях, проведены профилактические беседы», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.