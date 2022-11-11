Большинство аварий с маршрутками в Петрозаводске произошло по вине их водителей

В столице Карелии за 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 6 ДТП с участием маршрутных автобусов.
Об этом сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
По вине водителей маршруток произошли 4 аварии. В таких ДТП пострадали 9 человек.
Сотрудники ГИБДД проводят ежедневные проверки маршрутного транспорта и постоянно выявляют нарушения.
«Водители управляли с техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, нарушали правила расположения на проезжей части, управляли без полиса ОСАГО. В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях, проведены профилактические беседы», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание