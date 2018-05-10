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Новости. Общество
11:40, 10 Мая 2018

Большинство автобусов, подаренных Москвой, оказались неисправными

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Из 13 пассажирских автобусов, подаренных Карелии правительством Москвы, только 5 вышли на линии, остальные находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Об этом было объявлено сегодня на заседании правительства Карелии.

Ранее первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Дмитрий Кондрашин объяснял, что автобусы МАЗ, подаренные Москвой не выдерживают карельских морозов.

Есть ли шанс реанимировать подаренные Москвой автобусы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сергей
2018-05-10 12:41:33
Дареному коню в зубы не смотрят.
кир
2018-05-10 12:34:33
У нашего человека выбора никогда не было и нет до сих пор. Но мы ловко приспосабливаемся по меняющийся и непонятный мир.
Leopol'd
2018-05-10 12:06:37
В Москве проблемы со свалками. В РК пока нет...
User
2018-05-10 12:00:47
Дешевле хлам "подарить", чем его утилизировать.
бармалей
2018-05-10 11:43:36
Ну московские и питерские троллейбусы вообще не доехали...
тетка
2018-05-10 12:16:11
Так от них, наверняка, отказались, петросовет спит и видит, как уничтожить троллейбусы в Петрозаводске, чтобы у маршруточников не было конкурента. Вот уж тогда они развернутся , у людей не будет выбора.
Гость
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