Большинство автобусов, подаренных Москвой, оказались неисправными

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Из 13 пассажирских автобусов, подаренных Карелии правительством Москвы, только 5 вышли на линии, остальные находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Об этом было объявлено сегодня на заседании правительства Карелии.
Ранее первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Дмитрий Кондрашин объяснял, что автобусы МАЗ, подаренные Москвой не выдерживают карельских морозов.
Есть ли шанс реанимировать подаренные Москвой автобусы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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