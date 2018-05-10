Большинство автобусов, подаренных Москвой, оказались неисправными

Из 13 пассажирских автобусов, подаренных Карелии правительством Москвы, только 5 вышли на линии, остальные находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Об этом было объявлено сегодня на заседании правительства Карелии.

Ранее первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Дмитрий Кондрашин объяснял, что автобусы МАЗ, подаренные Москвой не выдерживают карельских морозов.

Есть ли шанс реанимировать подаренные Москвой автобусы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".