Большинство читателей «Столицы на Онего» отдыхали летом дома

Читатели «Столицы на Онего» рассказали, где отдыхали этим летом.

На вопрос, где вы отдыхали этим летом, ответили 693 человека, большинство из которых — 151 (21%) признался, что провел отпуск дома.

Чуть меньшее число респондентов — 136 (19%) сообщили, что отдохнули на даче. А 125 (18%) участников опроса провели отдых на российском юге.

В мыслях отдохнули 120 (17%) читателей «Столицы на Онего».

Все же удалось прорваться за границу 87 (12%) респондентам.