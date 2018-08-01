Большинство молодых россиян считают высшее образование переоцененным

Почти две трети (72%) граждан России в возрасте от 18 до 24 лет уверены, что высшее образование не является обязательным условием успешной карьеры.

Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет "Коммерсантъ". Кроме того, растет количество людей, уверенных в том, что значение высшего образования преувеличено. Например, если в 2008 году так считали 48% опрошенных в возрасте 25–34 лет и 26% в возрасте 35–44 лет, то спустя десять лет их количество увеличилось до 66% и 65% соответственно.

Чуть более половины (51%) опрошенных не считают, что человек без высшего образования обречен на непрестижную и низкооплачиваемую работу. Среди респондентов в возрасте 18–34 лет так считают 66%. При этом среди представителей старшего поколения, напротив, растет число тех, кто считает, что без высшего образования найти хорошую работу невозможно — так думают 50% россиян в возрасте 45–59 лет (в 2008 году так считали 42%) и 56% опрошенных старше 60 лет (против 42% в 2008 году).

"Судя по всему, бум массовой охоты молодых россиян на вузовскую "корочку" завершается. Причем становится очевидным, что подогревали его старшие родственники, чье мнение о престижности высшего образования сформировалось в советское время, когда любой человек с дипломом обладал большими возможностями для восхождения по социальной и карьерной лестнице", — прокомментировал результаты исследования руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.