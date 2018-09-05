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Новости. Общество
15:03, 05 Сентября 2018

Большинство появившихся на свет в этом году в Карелии детей родились у женщин 34-35 лет

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В Карелии за семь месяцев 2018 года на свет появились 3457 детей, сообщает региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС).

"За первые семь месяцев 2018 года у жительниц Республики Карелия появились на свет 3457 детей: 1755 мальчиков и 1702 девочки", - отмечается в сообщении.

"У 50 мамочек родились двойни. 1244 новорожденных – это первый ребенок в семье. Средний рост новорожденных составил 51,5 см, средний вес – 3,36 кг. Больше всего малышей родилось в возрастной группе женщин 34-35 лет. Чаще всего это второй и более ребёнок в семье. Средний возраст рожениц – 30 лет", - сообщили также в ФСС.

Информация поисково-мониторинговой системы Фонда соцстрахования формируется на основе предъявленных женщинами талонов родовых сертификатов.

"За 7 месяцев текущего года по программе "Родовый сертификат" региональное отделение Фонда направило на счета лечебных учреждений Республики Карелия более 41 млн. рублей за фактически оказанные медицинские услуги", - отметили в ведомстве.

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