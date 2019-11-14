Подписаться
Новости. Общество
08:20, 14 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Большинство родителей детей-инвалидов проголосовали против строительства школы-интерната в Соломенном

Загрузка...

Подведены итоги анкетирования по вопросу строительства новой коррекционной школы-интерната в Петрозаводске, сообщили в Минобразования Карелии.

13 ноября состоялась встреча рабочей группы по вопросу строительства специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната в Петрозаводске на 300 мест.

Участникам были представлены результаты анкетирования, которое проходило с 24 октября до 8 ноября. В опросе приняли участие 356 человек - жители 16 районов республики, более половины из них - петрозаводчане.

85 родителей поддержали вариант размещения школы в Соломенном, для 44 человек место не имеет значения. 227 участников анкетирования высказались против строительства школы-интерната в предложенном месте. Среди основных причин – его удаленность от города и плохая транспортная доступность.

Более половины анкетируемых оказались готовы ждать, чтобы появилась возможность выделить другой земельный участок для строительства новой школы, предпочтительным участком был назван микрорайон Кукковка.

На сегодняшний день дети с ограниченными возможностями здоровья посещают различные детские сады, общеобразовательные школы, в том числе школы-интернаты, а также находятся на индивидуальном обучении. В ходе анкетирования выяснилось, что среднее время на дорогу до места обучения составляет 26 минут.

Рабочая группа продолжит рассматривать все возможные варианты размещения школы-интерната в Петрозаводске на 300 мест.

Министр образования Карелии Роман Голубев подчеркнул: "Впервые за многие годы в Карелии планируется строительство современного образовательного учреждения для детей особой заботы. Мы строим для будущих поколений, поэтому все мнения должны быть учтены ещё на этапе планирования".

Расположение школы на иных участках в столице Карелии кроме микрорайона Соломенное возможно, но только после согласования нового генплана Петрозаводска и предоставления земель из федеральной собственности.

Напомним, что Республике Карелия подтверждено федеральное финансирование строительства новой коррекционной школы в размере 264 миллионов рублей на 2020 и 2021 годы.

Ранее родители особенных детей назвали причины, из-за которых они выступает против строительства коррекционной школы в Соломенном.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз

Аналитика

13.11.2019 14:59
Капитал
Как выбрать место для проведения делового мероприятия?
При выборе конференц-зала необходимо учесть множество факторов.
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы 2
13.11.2019 13:38
И смех и грех 5
13.11.2019 09:01
"Чтобы общество знало, где болит" 8
11.11.2019 14:35
Сбербанк объявил самый выгодный день в году
11.11.2019 12:39
Вся аналитика

Чтиво

11.11.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Завершение строительства детского городка в Соломенном проинспектировали депутаты Петросовета.
13.11.2019 11:38
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»