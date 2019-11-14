Большинство родителей детей-инвалидов проголосовали против строительства школы-интерната в Соломенном

Подведены итоги анкетирования по вопросу строительства новой коррекционной школы-интерната в Петрозаводске, сообщили в Минобразования Карелии.

13 ноября состоялась встреча рабочей группы по вопросу строительства специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната в Петрозаводске на 300 мест.

Участникам были представлены результаты анкетирования, которое проходило с 24 октября до 8 ноября. В опросе приняли участие 356 человек - жители 16 районов республики, более половины из них - петрозаводчане.

85 родителей поддержали вариант размещения школы в Соломенном, для 44 человек место не имеет значения. 227 участников анкетирования высказались против строительства школы-интерната в предложенном месте. Среди основных причин – его удаленность от города и плохая транспортная доступность.

Более половины анкетируемых оказались готовы ждать, чтобы появилась возможность выделить другой земельный участок для строительства новой школы, предпочтительным участком был назван микрорайон Кукковка.

На сегодняшний день дети с ограниченными возможностями здоровья посещают различные детские сады, общеобразовательные школы, в том числе школы-интернаты, а также находятся на индивидуальном обучении. В ходе анкетирования выяснилось, что среднее время на дорогу до места обучения составляет 26 минут.

Рабочая группа продолжит рассматривать все возможные варианты размещения школы-интерната в Петрозаводске на 300 мест.

Министр образования Карелии Роман Голубев подчеркнул: "Впервые за многие годы в Карелии планируется строительство современного образовательного учреждения для детей особой заботы. Мы строим для будущих поколений, поэтому все мнения должны быть учтены ещё на этапе планирования".

Расположение школы на иных участках в столице Карелии кроме микрорайона Соломенное возможно, но только после согласования нового генплана Петрозаводска и предоставления земель из федеральной собственности.

Напомним, что Республике Карелия подтверждено федеральное финансирование строительства новой коррекционной школы в размере 264 миллионов рублей на 2020 и 2021 годы.

Ранее родители особенных детей назвали причины, из-за которых они выступает против строительства коррекционной школы в Соломенном.